闖紅燈拒檢還衝撞警車 警開12槍駕駛翻車仍逃逸

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花蓮新城警分局員警11日凌晨巡邏發現一輛自小客車闖紅燈拒檢逃逸，警車一路尾隨，駕駛竟倒車朝警察方向衝撞，員警開12槍制止，駕駛不慎自撞路旁石墩，車輛翻覆至草叢並棄車逃逸，目前已鎖定特定犯嫌，循線追查中。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年10月11日

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮新城警分局員警今天凌晨1時許巡邏，發現一輛自小客車闖紅燈拒檢逃逸，駕駛見警車一路尾髓，竟倒車朝警察方向衝撞，員警開12槍制止，駕駛自撞石墩翻車後逃逸，警已掌握特定犯嫌。

新城警分局下午發布新聞訊息指出，今天凌晨1時許北埔派出所員警巡邏，行經新城鄉台9線與精舍街口，發現一輛自小客車闖紅燈，隨即示意停車接受盤查，自小客車拒檢後往花蓮市方向加速逃逸。

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新城警分局表示，巡邏車一路尾隨至花蓮市農兵橋福德宮旁空地，員警下車示意駕駛接受攔檢，駕駛卻直接倒車朝員警方向衝撞，員警立即閃避，並拔槍朝對方車輛開槍12發，隨後逃逸車輛不慎自撞路旁石墩，車輛翻覆至草叢，駕駛棄車逃逸。

新城警分局指出，車輛拖回採證後，發現駕駛座有少量血跡，目前已鎖定特定犯嫌，依妨害公務偵辦，循線追查中。（編輯：陳仁華）1111011