涉詐領助理費 新竹縣議員鄭昱芸改判3年8月

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（中央社記者蕭博文台北12日電）新竹縣無黨籍議員鄭昱芸涉嫌詐領助理費，一審判刑7年4月，褫奪公權4年。二審高院考量鄭昱芸確實有服務縣民，今天依情堪憫恕規定減輕改判3年8月，褫奪公權2年。

一審新竹地方法院判決書指出，鄭昱芸為新竹縣議會第19屆議員，於民國107年至108年間，不實向新竹縣議先後申報吳姓友人、吳姓友人之子為公費助理，藉此詐取公費助理補助費用。

一審審酌，鄭昱芸為高學歷者，曾歷經新竹縣芎林鄉鄉民代表等職，現為新竹縣議員，應行監督縣政及審核預算等職權，卻為私利詐領財物，且在事證明確情況下否認犯罪，依利用職務機會詐取財物罪，判處有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年。

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案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，鄭昱芸詐取公費助理補助費新台幣21萬餘元，事證明確。

二審考量鄭昱芸擔任議員期間，確實服務縣民而辦理各項地方特色推廣活動，活絡地方社區事務，審酌詐領期間8個月、金額21萬餘元，若處以最低度刑仍嫌過重，依一般社會觀念顯然失衡，因此依刑法第59條規定酌量減輕其刑，改判3年8月，褫奪公權2年。仍可上訴。（編輯：張銘坤）1111012