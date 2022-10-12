家庭財務問題爭吵 男徒手掐死妻二審仍判15年

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（中央社記者蘇木春台中12日電）南投縣周姓男子去年5月間，因家庭財務等問題與蔡姓妻子發生爭吵，周男竟持鐵鎚毆打蔡女，甚至徒手將對方掐死，南投地院一審判他15年徒刑，台中高分院審理後今天維持原判，可上訴。

台中高分院今天發布新聞稿表示，周男與蔡女為夫妻，雙方育有2名未成年子女，周男上尉軍職退伍後從事保險業，但有借貸、挪用客戶保險費等方式因應金錢缺口。

周男與蔡女於民國110年5月7日上午7時多，在南投縣埔里鎮的住處，因家庭財務等問題發生爭執，周男突然持鐵鎚朝蔡女右側臉部及頭部猛力敲擊，蔡女反抗時，周男又跨坐在蔡女身上予以壓制，並以手掐住蔡女頸部造成死亡，周男再以紙箱、膠帶包裹蔡女遺體放置在客廳。

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隔天上午8時多，周男將2名子女交由妹妺照顧後逃逸，案經蔡女父母多次聯絡蔡女未果，向警方報警後查獲。南投地院一審審理後，以殺人罪判處周男有期徒刑15年。

全案經上訴台中高分院審理，合議庭審酌周男犯後坦承犯罪，且本案犯罪前並無暴力犯罪紀錄，認為有期徒刑15年的刑度仍屬適當，並無量刑過輕不當，今天判決上訴駁回、維持原判，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1111012