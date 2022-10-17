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男酒駕撞路旁車輛翻覆 再撞無辜行人手骨折

2022/10/17 11:51
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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）葉姓男子昨晚酒後駕車行經埔里鎮蘭陽街，擦撞路旁車輛翻覆又撞上走在路邊一名高中生，造成高中生手部骨折須開刀；葉男今天仍住院，製作筆錄後將依公共危險罪送辦。

住埔里鎮35歲葉男昨晚駕車行經埔里鎮蘭陽街，擦撞路旁車輛後翻覆，停止前撞上路邊一名男高中生，整輛車「翻肚」橫躺路中央，路旁遭撞白色休旅車則是左車身嚴重損傷，車尾則因被推擠撞電線桿而凹陷，寧靜街道少見發生翻車事故，引起居民議論。

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南投縣警察局埔里分局今天發布資料表示，昨晚獲報員警到場處理，通報救護車將葉男、男高中生送埔里基督教醫院。葉男檢查無明顯傷勢留院觀察，直到上午尚未出院，遭波及男高中生右手骨折及頭部擦傷。

埔里警方指出，葉男經酒測酒精濃度達0.82mg/L，待出院製作筆錄後，全案將依公共危險罪嫌函送偵辦。呼籲民眾飲酒改搭計程車、指定代駕或親友接送，警方對於酒駕零容忍，持續針對易肇事及飲酒區域加強警力部署及強化執法作為，保障民眾交通安全。（編輯：孫承武）1111017

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