6歲女童遭虐瘦如骷髏 繼父判4年2月

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄黃姓女童長期受林姓繼父施虐，不但遭限制只吃一口飯，還被虐打至全身是傷，6歲時體重僅13.5公斤，瘦如骷髏，高雄地院依殺人未遂、妨害幼童發育等罪判4年2月。

女童向檢警表示，從跟繼父一起住開始，常常只吃一口飯就會莫名被收掉，伸手拿食物還會被棍棒或手打，所以都吃不飽，導致半夜有時只能偷吃餅乾跟冰的飯菜。

女童還說，平常肚子很餓走路會搖晃、想睡覺，「爸爸在家會打我，從我讀幼稚園大班開始每天打，用愛的小手、棍子還有手，除了尿尿地方身上都被打過，我脖子的傷是爸爸抓的，他掐住我脖子，我沒辦法講話，他放我下來時我幾乎都沒氣了」等語。

高雄地方法院審理後，認為他所犯之刑不符緩刑要件，且其犯後辯解多端，或謊稱女童自殘、只有打小腿、輕輕掐脖子等避重就輕，試圖美化犯行等，加上他在不同訴訟階段，採取不同策略陳述，顯然在玩弄訴訟技巧規避卸責，難認有真實悔意，因此依殺人未遂、妨害幼童發育等罪判4年2月，全案可上訴。

女童母親黃姓女子涉案部分，高雄地檢署偵查時依據女童和林男證詞，認定黃女因負責照顧另名女嬰，疏於照顧女童，且當她發覺女童遭毆打或有異狀時，也曾質問林男，帶女童就醫等，據此認定她並無傷害、妨害幼童發育罪嫌犯意，並依罪證不足處分黃女不起訴。

高雄地院判決指出，黃女民國102年未婚生下女兒後，107年底又與林男登記結婚，但他卻自107年10月間和母女二人同住在高雄市三民區一處租屋處起，涉虐童至109年9月市府社會局接獲通報。

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檢警調查，林男不但日常會限制女童用餐量，刻意不給吃飯，造成營養不良、低血鈣、輕度貧血等，甚至當女童6歲獲緊急安置時，體重更只有13.5公斤，生長發育嚴重遲緩，幾乎瘦成「骷髏頭」。且因長期飢餓難耐，以致養成在外偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食維護生存等習慣。

此外，女童還常遭林男掐頸、以「愛的小手」連接棍棒底座毆打，或遭握住兩隻小腿，頭部朝下倒立懸空數分鐘，導致女童不僅時常全身充滿瘀傷和脖子掐痕，也因倒立頭部充血頭痛。直到上小學老師發現後，趕緊通報高雄市家庭暴力暨性侵害防治中心以及警方。（編輯：謝雅竹）1111018