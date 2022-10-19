非法移工出入搭白牌車避追查 竹縣專勤隊逮27人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊指出，有非法移工出門上工利用白牌車接送，租屋處刻意選在竹北、湖口地區路人稀少的小巷弄裡，避人耳目，日前專勤隊循線查獲非法移工27名及雇主3名，後續將擴大追查非法仲介及雇主。（新竹縣專勤隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣專勤隊今天表示，非法移工為躲避追查，出門上工大多利用白牌車接送，日前與海巡署等單位掌握情資，趁非法移工搭車出門工作時攔查，共查獲非法移工27名。

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊今天發布新聞稿指出，這批非法移工出門上工大多利用白牌車（係指白底黑字車牌的自用車）接送，租屋處也刻意選在竹北、湖口地區路人稀少的小巷弄裡，避人耳目。

新竹縣專勤隊副隊長陳美娟告訴中央社記者表示，接獲線報後，於9月19日及10月7日分別前往竹北、湖口等非法移工藏匿的租屋處、工地等清查，趁非法移工準備搭車出門工作時攔查。有些非法移工在攔查時還想逃跑，最後被專勤隊人員以優勢人力包圍壓制就範。

另外，專勤隊人員在執行查處勤務返隊途中，另發現有疑似移工的男子正在工作，經下車盤查比對身分，確認2人為失聯移工，也帶回專勤隊調查。

新竹縣專勤隊表示，此次共查獲非法移工27名及雇主3名，後續將循線擴大追查非法仲介及雇主，並依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰；非法移工部分，會盡速安排遣返。

新竹縣專勤隊隊長李文達指出，為保障國人合法工作權益，移民署將持續加強查緝非法外來人口，並追查非法雇主及非法仲介，呼籲民眾不要僱用或仲介非法外來人口從事工作。（編輯：戴光育）1111019