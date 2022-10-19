宣示反賄選 新竹市祭1千萬獎金打造乾淨選風

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選舉將至，新竹市政府19日舉辦「NO賄．賄選NO WAY」記者會，代理市長陳章賢（右4）表示，市府與檢、警、調、廉政單位合作，宣示共同查賄的決心，並宣布啟動第二預備金新台幣1000萬元作為查賄獎金，盼打造乾淨選風。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月19日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市政府今天舉辦「NO賄．賄選NO WAY」反賄選宣示記者會，代理市長陳章賢表示，市府已啟動第二預備金新台幣1000萬元作為查賄獎金，打造乾淨選風。

竹市府反賄選宣示記者會，由陳章賢及法務部廉政署副署長沈鳳樑、新竹地檢署檢察長張介欽、法務部調查局新竹市調查站主任林維成及新竹市警察局長郭士傑等人出席。

陳章賢致詞表示，新竹市是一座進步、幸福的城市，為了城市未來的發展，絕不容許任何暴力、金錢影響選舉，市府與檢、警、調、廉政攜手合作，宣示共同查賄的決心。

沈鳳樑致詞表示，國際透明組織公布2021年全球清廉印象指數，台灣排名第25名，為1995年指數公布以來最好成績，也是歷次選舉大家積極維護選風，這是全民努力的成果。

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沈鳳樑指出，此次祭出賄選獎金最少50萬元、最高1000萬元，鼓勵鄉親若發現有賄選情形，請主動向調查站、警察局及地檢署檢舉，絕對會保密檢舉人身分，只要查證屬實就頒發獎金，盼大家共同響應反賄選，共創良好選舉環境。

張介欽指出，目前已收到100多件賄選檢舉案件，地檢署將嚴格查辦，也會保持中立客觀立場，「有文必查、有據必辦」來貫徹查賄決心，並與警調機關聯手，共同將乾淨選風觀念散播到新竹縣市每個角落。（編輯：李錫璋）1111019