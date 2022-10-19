彰縣議員洪本成遭認不符資格 法院裁定可參選

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（中央社記者劉世怡台北19日電）彰化縣議員洪本成求連任，但中選會認定他涉犯貪污罪被判免刑確定，不得登記為候選人，洪聲請假處分。法院今天認定，獲免刑是否就是貪污判刑確定有討論空間，因有急迫性，裁定洪暫時得以候選人身分參選。

全案緣於，現任彰化縣議員洪本成尋求連任，登記參選，但中央選舉委員會14日以洪本成在民國92年因涉犯貪污罪遭判處免刑確定，為資格不符，不得登記為候選人。

洪本成向法院聲請定暫時狀態假處分。台北高等行政法院今天認為，洪男已參與多次公職人員選舉，並因此擔任公職達約10多年，目前為現任議員，洪男主張中選會這次資格審查與前例不符合等理由，如果以此提起本案訴訟，官司勝負尚難預料。

法院認為，准許洪男的聲請讓他仍得透過選舉活動，藉由政策訴求爭取選票，實現其參政權，也維繫了民主國家選賢與能以維持統治體制民主正當性，即使本案訴訟判決洪男終局敗訴，中選會也可在他當選後提起當選無效訴訟。

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法院就利益衡量分析，裁定准予洪男的假處分聲請，但也提醒洪男在假處分裁定送達後10天內要提起本案訴訟，逾期未起訴者，合議庭可以依中選會聲請撤銷假處分裁定。可抗告。

此外，爭取連任的台中市議員王朝坤，遭中選會認定他因違反農會法「交付財物罪」遭判緩刑，且在9月2日登記截止前，保護管束的執行未完畢，不得登記為候選人；王聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院今天認為，王男所受保護管束尚未執行完畢，假處分沒有必要性，裁定駁回。可抗告。（編輯：李亨山）1111019