更多編輯台推薦新聞：
美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜
國際

美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台東縣員警涉吃案14件 懲戒法院判休職6個月

2022/10/20 19:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北20日電）台東縣警局王姓員警涉及去年14件民眾報案案件，未依規定辦理等。內政部將王男移送懲戒，懲戒法院日前判決王男休職6個月。可上訴。

全案緣於，王男在派出所任職期間，民國109年受理車禍案件，該案未依規定陳報分局辦理刑事案件移送程序，去年警分局獲知後啟動調查，決議將王男記一大過懲處。

台東分局擴大清查後，發現王男從110年至今年3月22日在派出所服務期間，有14件民眾報案案件，未依規定辦理。

其中，有民眾報案妨害自由，竟然逾期418天，另外超過300天以上陳報的有5件，逾200天以上的有6件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

內政部移送主張，王男行為皆核屬匿報，違反公務員服務法第6條與第8條所定「公務員應勤勉及執行職務不得無故稽延」規定。

懲戒法院審理後認為，王男受理民眾報案後，未依規定程序辦理，無故稽延，不僅影響報案人權益，且危害地方治安，且延誤刑事案件偵查，造成難於發現真實，其行為足使民眾喪失對公務員執行職務的尊重及信賴，損害政府機關的信譽及形象，判決休職6月。可上訴。（編輯：方沛清）1111020

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族