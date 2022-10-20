台東縣員警涉吃案14件 懲戒法院判休職6個月

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（中央社記者劉世怡台北20日電）台東縣警局王姓員警涉及去年14件民眾報案案件，未依規定辦理等。內政部將王男移送懲戒，懲戒法院日前判決王男休職6個月。可上訴。

全案緣於，王男在派出所任職期間，民國109年受理車禍案件，該案未依規定陳報分局辦理刑事案件移送程序，去年警分局獲知後啟動調查，決議將王男記一大過懲處。

台東分局擴大清查後，發現王男從110年至今年3月22日在派出所服務期間，有14件民眾報案案件，未依規定辦理。

其中，有民眾報案妨害自由，竟然逾期418天，另外超過300天以上陳報的有5件，逾200天以上的有6件。

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內政部移送主張，王男行為皆核屬匿報，違反公務員服務法第6條與第8條所定「公務員應勤勉及執行職務不得無故稽延」規定。

懲戒法院審理後認為，王男受理民眾報案後，未依規定程序辦理，無故稽延，不僅影響報案人權益，且危害地方治安，且延誤刑事案件偵查，造成難於發現真實，其行為足使民眾喪失對公務員執行職務的尊重及信賴，損害政府機關的信譽及形象，判決休職6月。可上訴。（編輯：方沛清）1111020