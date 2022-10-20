女子失聯台7線發現機車遭土石掩埋 警消續搜尋

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警方18日上午在台7線發現一輛機車遭土石掩埋，附近路基大面積坍崩，遭土石流沖刷約10公尺，經搜索兩側各10公尺，並未發現人跡，經比對車號後，確認是失聯的鄭姓女子所騎乘機車，隨後由消防擴大搜索，但至20日仍未找到鄭女。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月20日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭20日電）18歲鄭姓女子16日從桃園市前往宜蘭縣壯圍鄉找朋友失聯，警消在台7線發現鄭女騎乘的機車遭土石掩埋，且附近路基大面積坍崩，經擴大搜索後，至今仍未尋獲鄭女，持續搜尋中。

警方18日上午11時許在台7線發現一輛機車遭土石掩埋，附近路基大面積坍崩，遭土石流沖刷約10公尺，經搜索兩側各10公尺，並未發現鄭女，警方請家人協助比對車號後，確認是鄭女騎乘的機車。

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警消昨天清晨再度前往現場搜尋鄭女，確認機車位於台7線72.2公里處，破壞機車行李箱後，發現內有鄭女的手機及證件，經工務單位以大型重機械開挖清運，隨後由消防擴大搜索，但仍未找到鄭女。

5名消防人員今天上午到場擴大100公尺搜救，並下切到邊坡搜索，仍未發現鄭女行蹤，截至目前為止，仍無法確認鄭女失聯時是否騎機車行經此路段，縣府等相關單位將持續搜索。（編輯：管中維）1111020