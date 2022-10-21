仙宗興業董事長詐近15億搜出大量愛馬仕 5人起訴

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）知名鋼鐵伸線廠仙宗興業倒閉停工，王姓董事長夫妻卻被查出詐貸和詐欺上下游廠商近15億，檢調還搜出3把槍及數百件愛馬仕精品，依詐欺、槍砲、違反銀行法等罪起訴王男等5人。

橋頭地檢署下午發布新聞稿指出，仙宗興業公司去年爆出倒閉停工欠薪等醜聞，62歲王姓董事長還涉向銀行詐貸新台幣共11億9835萬及詐欺上下游廠商2億9359萬元，共約14.9億元，橋檢訊問後認為王姓夫妻和公司3名幹部涉犯詐欺罪、行使業務登載不實、違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，今天依法起訴。

專案小組調查，王男和62歲張姓配偶自民國109年9月起，佯稱有多餘產能可代工生產線材等方式，向上游廠商詐得盤元變賣；另又佯稱想以低於市價販售線材給下游廠商，向銀行詐得貨款。

不料，王男詐得貨款後仍不滿足，109年12月間又以1億3500多萬元盤元交易假合約，分別向多家銀行聲請信用狀貸款，之後再以折讓及檢具不實商業發票，要求動撥貸款等為由，再度詐得達11億9835萬元。

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橋檢獲報後，6月27日指揮法務部調查局高雄市調查處及高雄市政府警察局刑警大隊等單位，到王男夫妻住處搜索，當場查獲疑似具殺傷力槍枝及子彈，之後又在王男住處搜出至少200件愛馬仕名牌包等精品，並逮捕王男，傳喚相關人士等8人到案。

檢調經漏夜訊問，認為王男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，又與妻子共犯違反銀行法、詐欺等罪嫌重大，且均有串證及湮滅證據之虞，經向橋頭地方法院聲請羈押王姓夫妻2人禁見獲准，並被延押至今。（編輯：郭諭儒）1111021