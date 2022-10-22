情侶列印假住宿券得手6萬 各判2年、1年9月

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄余姓女子見洪姓女子在網路徵求宜蘭知名飯店住宿券，便下載圖檔列印偽造後販賣8張，得手6萬元。高雄地院依偽造有價證券罪判余女和其李姓男友2年、1年9月。

余女和李姓男友到案後坦承偽造18張住宿券賣給不同人，高雄地方法院審理後考量兩人不思以正途獲取財物，為圖不法利益，卻偽造有價證券供行使，不僅損及告訴人財產權益，也影響此有價證券流通性，但因兩人表達調解意願，且犯罪情節不重，據此依偽造有價證券罪各判余女、李男2年、1年9個月徒刑。

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高雄地院判決指出，余女去年因發現洪女上網徵求宜蘭某間五星級飯店住宿券貼文，便與其聯繫約定以新台幣6萬元代價出售8張住宿券，但她卻在10月22日上網下載這間飯店住宿券圖片，並以修圖軟體更改編號及條碼偽造18張住宿券，隨後前往超商列印，再由李男載送面交。

不過，洪女回家後發現住宿券手感不對，經報警求助確認遭詐，決定以「釣魚」方式聲稱想再多買幾張住宿券，藉此約出余女，雙方約定同年10月27日以3萬元交易4張住宿券，埋伏員警待面交完成後，隨即上前出示身分，並將余女和李男帶回警局偵辦。檢警另查出兩人還以同樣手法誘騙另名張姓女子。（編輯：謝雅竹）1111022