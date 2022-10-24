男子持西瓜刀砍傷前同事 警制伏送辦
2022/10/24 13:29（10/24 13:51 更新）
苗栗市一間便當店離職員工張姓男子，疑與湛姓前同事有工作糾紛，24日持西瓜刀到便當店的廚房，砍傷湛男，警方獲報當場制伏張男送辦，並拉起封鎖線蒐證。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月24日
（中央社記者郭宣彣苗栗縣24日電）苗栗市一名某便當店離職的張姓男子，疑與湛姓前同事有工作糾紛，今天持西瓜刀到便當店的廚房，砍傷湛男，警方獲報當場制伏張男送辦，而湛男經送醫治療無大礙。
苗栗縣警察局今天提供新聞資料指出，56歲張姓男子今天持西瓜刀，進入一家便當店廚房，砍傷一名46歲湛姓男子，造成湛男身上包含頭、頸等，有多處刀傷，店家緊急報案。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
警方表示，苗栗警察分局南苗派出所獲報立即派遣優勢警力趕抵現場，員警到場後，當場將張男制伏，並將受傷民眾送醫治療，所幸，傷者意識清醒，目前由店家派員陪同住院觀察療養。
警方指出，初步了解，張男是便當店離職員工，疑與湛姓員工因日前有工作糾紛，產生嫌隙，至於，詳細犯案動機仍待釐清。警方依殺人未遂、傷害罪嫌，將張男移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1111024
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。