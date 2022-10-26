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國1后里路段4車追撞 2人受困車內獲救

2022/10/26 13:34（10/26 14:06 更新）
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國道1號北上163.2公里后里路段26日凌晨發生4部聯結車追撞事故，其中有2人受困車內，台中市消防局到場救援，使用破壞工具協助脫困後將2人送醫救治。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月26日
國道1號北上163.2公里后里路段26日凌晨發生4部聯結車追撞事故，其中有2人受困車內，台中市消防局到場救援，使用破壞工具協助脫困後將2人送醫救治。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月26日
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）國道1號北上163.2公里（后里路段）今天凌晨發生4部聯結車追撞事故，2名人員受困車內，台中市消防局獲報前往救援，將2人救出後送醫，肇事原因有待調查釐清。

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台中市消防局表示，凌晨3時接獲民眾報案，國道1號北上163.2公里處（后里路段），發生連環撞車禍，派員前往救援，現場為4部聯結車追撞事故，其中有2人受困車內，使用破壞工具協助脫困後送醫。

國道警察泰安分隊表示，初步調查，1輛聯結車行經外側車道進地磅站前，疑因未注意車前動態，追撞前方聯結車，再撞上2輛聯結車，第1輛聯結車駕駛林姓男子顱內出血、身體多處骨折，第2輛車駕駛胡姓男子腿部受傷，2人無生命危險，4名駕駛都沒有酒精反應。肇事原因待調查。（編輯：黃世雅）1111026

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