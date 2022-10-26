提議宵夜吃麵遭拒 男憤持三角錐毆女友判5月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄26日電）有家暴前科的鄭姓男子半夜和洪姓女友吃宵夜，但他提議吃麵遭拒後，竟情緒失控直接拿路旁三角錐痛毆女友成傷，高雄地院依傷害罪判5月徒刑，得易科罰金。

鄭男接受偵查時表示，案發前在家有喝6罐啤酒，但去夜市時因看到女友不知道為何要落跑，才氣得拿三角錐敲打對方頭部2下，且後來拿水泥塊也只是要嚇嚇女友，並不是要打人，但法官依他前後辯詞不一情形，不採信其說法。

此外，洪女也證稱，當天鄭男找她去附近麵攤吃麵，但因自己不想吃，便想先去隔壁攤買豆花，結果對方就氣得拿起三角錐底部一直痛打，打到她都有點暈眩爬不起來，直到警察到場時，還看到鄭男手上拿著水泥塊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄地方法院審理後，發現鄭男不但曾在民國107年持刀、鐵鎚等物攻擊恐嚇前妻，多次違反保護令，遭判處有期徒刑8月。還曾在去年涉嫌持膠帶纏繞洪女嘴巴，並持刀抵住頸部恐嚇等，考量他犯罪情節非輕，且未取得原諒，反而遭洪女請求從重量刑等，據此依傷害等罪判處有期徒刑5個月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，鄭男今年7月25日凌晨1時許和洪女前往前鎮區一處夜市吃宵夜，但兩人因吃什麼發生口角糾紛，結果他一氣之下撿拾路旁擺設大型交通三角錐朝對方頭部痛毆，見女方倒地後，還繼續撿起路旁水泥塊打算繼續攻擊。幸好路人見義勇為馬上報警，他才遭當場制伏逮捕。曾遭家暴多次的洪女這次也不再隱忍決定告到底，全案經高雄地檢署偵結起訴。（編輯：謝雅竹）1111026