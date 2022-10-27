武陵山莊獼猴傷人 陳吉仲：跨部會組驅猴小組

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（中央社記者張雄風台北27日電）武陵山莊發生獼猴傷人事件。農委會主委陳吉仲今天說，將跨部會討論，在獼猴較常出沒的地區加設警示提醒旅客，並組成驅猴小組，讓獼猴回到棲地，期待人與獼猴相處找到平衡點。

有男子日前規劃登山行程，抵達武陵山莊停車場，人還在駕駛座後方，正推開門還未下車時，瞬間一隻大獼猴衝入車內，坐在他的腿上，朝他的右手咬下，隨即跳出車外，男子手掌有2公分、深0.5公分撕裂傷，多處擦傷、刺傷。

男子緊急用生理食鹽水消毒傷口，因武陵農場遊客中心醫務室沒開，只好前往最近的梨山衛生所，傷口共縫了7針。

行政院農業委員會今天舉辦「111年度產銷履歷達人頒獎典禮」。陳吉仲在活動後接受媒體訪問，針對獼猴傷人事件表示，會再進行跨部會討論，針對獼猴比較經常出沒的地區會討論，組成驅猴小組。

陳吉仲說明，因為獼猴是屬於林務局的業務範圍，武陵農場則是退輔會管轄，也會再找主管國家公園的內政部一同討論，在獼猴常出沒的地區，首先會製作警告標示，提醒旅客；另外，會組成驅猴小組，讓獼猴回到該有的棲地。

陳吉仲說，最主要還是期待人與獼猴之間的相處，能夠找到合適平衡點；後續會再辦理相關措施。（編輯：管中維）1111027