身障女疑見網友遭丟包台南 暖警買車票助北返

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一名家住北部、領有身心障礙手冊的女子（前中）27日疑被一同出遊的男網友丟包在台南麻豆交流道，隨後透過字條向警方求助，員警慷慨解囊助女子返家，不僅護送到客運站，還自掏腰包買票讓女子搭車，並持續與女子家人聯繫，確保她平安返家。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南27日電）一名家住北部領有身心障礙手冊的女子，疑似與男性網友首次見面並相約南下出遊，今天卻被丟包在台南麻豆交流道，帶著行李到派出所求助，員警護送到車站還買車票協助北返。

台南市警察局麻豆分局下午發布新聞稿指出，埤頭派出所員警王宣荏上午值班時，發現一名年輕女子提著行李前來派出所，並拿出寫有「我想回台北，可以帶我回家嗎？」的字條，但似乎不擅言語表達。

警方指出，經員警努力關切了解背後原因，得知女子領有身心障礙手冊，與網友同遊南下，卻被丟包在麻豆交流道，身上又沒錢，不知道怎麼辦，路過派出所時趕緊求助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，王宣荏循線聯繫到女子家屬，但家人因工作無法南下接回，王宣荏發揮暖警精神，慷慨解囊助弱勢返家，不僅護送到客運站，還自掏腰包購買車票讓女子搭車返回台北，行前一再叮嚀小心網路交友陷阱，並持續與女子家人保持聯繫，確保對方平安返家。

麻豆分局長林中興表示，網路交友暗藏可能損及人身及財物安全陷阱，呼籲民眾和網友見面時，應事先告知家人，並以自我安全保護為原則，多一點小心，多一點安心。（編輯：陳仁華）1111027