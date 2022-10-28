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大林煉油廠火警 柯志恩促大林蒲遷村應有明確時程

2022/10/28 11:54
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（中央社記者洪學廣高雄28日電）中油高雄大林煉油廠昨天晚上發生火警，市長陳其邁當場勒令停工祭最重罰。國民黨市長參選人柯志恩今天表示，大林蒲遷村已談15年，市長不能只是開罰、震怒，應要給明確時程。

中油高雄大林煉油廠昨天晚間發生火警，大量火煙竄天際。陳其邁深夜趕抵現場後表示，勞工、環保局將分別以最重罰開罰，共新台幣530萬元，並要求全面停工檢查。對此，柯志恩今天前往小港區中天寶殿參拜，並到二苓市場掃街拜票，接受媒體聯訪回應，大林蒲遷村已談15年，市長應該要給明確日期。

柯志恩表示，印象中大林煉油廠今年已經有4次因為環保問題挨罰，「但市長永遠都是震怒。選舉到了，他的怒會比過去更重。」不過對居民來說，最關切的還是安全問題。

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柯志恩提到，鄰近的大林蒲遷村問題其實已經談了15年，包括經濟部長王美花也曾到場跟大家溝通，顯然還是沒有進展。市長不是只有開罰、震怒，應該要跟中油商討怎麼解決居民安全問題，拿出具體辦法。

她強調，居民安全問題比任何事情都還重要，重點是大家所關切的遷村問題，到底什麼時候會得到完善的解決辦法，市長應該要給明確日期或時程，讓大家放心。（編輯：謝雅竹）1111028

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