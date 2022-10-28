煉油廠大火 陳其邁：中油應道歉、加速大林蒲遷村

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高雄市長陳其邁28日受訪被問及大林蒲遷村議題時表示，遷村涉及空污改善和居民公共安全，「我們跟大林蒲的居民站在一起」，相信到今年底、明年初就會加速。中央社記者曾以寧攝 111年10月28日

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）中油大林廠昨晚發生大火，高雄市長陳其邁今天表示，中油應該向居民道歉、負起責任，針對大林蒲遷村，市府正與中央協商增加預算，會加速進行，預計最快今年底啟動遷村。

中油高雄大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場昨天晚間發生火警，大量火煙竄天際，引起當地居民恐慌。今天上午大林蒲遷村自救會與鄰近居民到廠區大門口舉布條抗議，要求中油保證不再發生爆炸事故，並搭起帳篷表達長期抗爭決心。

陳其邁今天再次趕赴現場，並接受媒體聯訪表示，中油因為公安工作沒有落實，造成大林蒲鄉親恐慌，今天在進行公安檢查時，也當面要求中油董事長李順欽，中油應該負起責任、向居民道歉，給鄉親明確交代。

大火也燒出大林蒲遷村議題。陳其邁出席高雄文藝獎頒獎典禮，接受媒體聯訪表示，遷村涉及空污改善和居民公共安全，「我們跟大林蒲的居民站在一起」，目前已經開過3次會議，都是自己親自主持，不過其中牽涉到希望爭取增加補助預算部分，在會議後還在密集與中央協商，相信到今年底、明年初就會加速。

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陳其邁說，大林蒲居民都知道，里長、區長、遷村辦公室都持續在進行溝通，「遷村工作是一直持續在做」，現在各方對遷村有越來越高的共識，對於農地、漁民、拆建補償等也大幅增加，這次公安問題更凸顯遷村重要性，再一個月就要投票，這個月加速跟中央協商，同時也開放登記，預計最快今年底啟動遷村。

陳其邁今天早上召開晨會表示，要求中油一週內提出事故調查報告，並責令市府各相關局處針對中油大林廠全區進行全面公安檢查。（編輯：郭諭儒）1111028