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滂沱大雨中自撞燈桿 女駕駛傷重不治

2022/10/31 15:21（10/31 15:51 更新）
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花蓮大雨不停，江姓女子駕駛自小客車疑雨天視線差，31日中午行經省道台9線250.9公里瑞穗路段自撞燈桿受困，經警消救出已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。現場白色自小客車撞得變形，零件散落一地。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月31日
花蓮大雨不停，江姓女子駕駛自小客車疑雨天視線差，31日中午行經省道台9線250.9公里瑞穗路段自撞燈桿受困，經警消救出已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。現場白色自小客車撞得變形，零件散落一地。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月31日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）花蓮持續大雨，江姓女子駕駛自小客車疑未放慢車速，今天中午行經省道台9線250.9公里瑞穗路段自撞燈桿受困，經警消救出已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，警方將釐清肇事原因。

花蓮鳳林警分局表示，今天中午12時10分接獲110通報，在瑞穗鄉省道台9線250.9公里南下車道處有交通事故，立刻派遣員警到場處理，現場白色自小客車撞得變形，零件散落一地，35歲女性駕駛受困車內。

當時大雨滂沱視線不良，江姓女子疑似未注意車前狀態自撞路邊燈桿，警消將人拖出，女子臉部腫脹及上半身多處受傷，經救護車送醫院搶救後仍宣告不治。

鳳林警分局指出，經查駕駛人有合格駕照，酒測值有待檢察官核發鑑定許可書委託醫院檢驗，現場警方已依規定完成測繪照相，事故發生原因有待專業鑑驗單位分析鑑定以釐清肇責。（編輯：黃世雅）1111031

花蓮持續大雨，江姓女子駕駛自小客車31日中午行經省道台9線250.9公里瑞穗路段自撞燈桿受困，經警消救出已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月31日
花蓮持續大雨，江姓女子駕駛自小客車31日中午行經省道台9線250.9公里瑞穗路段自撞燈桿受困，經警消救出已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月31日
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