澎湖檢方查賄動起來 培訓逾千名反賄選守門員

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（中央社澎湖縣31日電）年底選戰進入倒數，澎湖地檢署配合選務人員講習，培訓1100名反賄選守門員，扮演吹哨者角色，協助查察賄選、賄選情資通報，盼選賢與能，一起守護澎湖。

澎湖地檢署發布訊息表示，年底地方公職人員選舉腳步逼近，澎檢自10月25日起結合澎湖縣選委會各鄉市投開票所講習座談會活動，辦理反賄選宣導，主動出擊為澎湖地區培植逾1100位反賄選守門員。

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檢察長黃智勇親自率領澎湖地檢署反賄選宣導列車，一一在各鄉市選務中心，宣導「防疫新生活－乾淨好選風」等，同時以所查獲的現金買票為例，鼓勵大家一同擔任「反賄守門員」，扮演吹哨者角色，協助查察賄選、賄選情資通報，選賢與能，一起守護澎湖。

黃智勇呼籲選民，年底地方選舉，買、賣票行為固然是地檢署查緝的重點，且已成功查獲1案，尚有其他案件偵辦中，但虛設戶籍人口嚴重影響選舉公平性，地檢署也將嚴加查辦，請鄉親們勇於檢舉，針對賄選情資，檢方將嚴加過濾查辦，以維護選風清淨，請候選人不要心存僥倖。（編輯：陳仁華）1111031