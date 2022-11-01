台南安南防風林發現男屍 一嫌到案稱殺人棄屍

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台南市警方10月31日獲報在安南區一處防風林內發現一名已明顯死亡男子，當天下午有一名林姓男子向警方投案自稱殺人棄屍，由警方積極偵辦中。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月1日

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市警方昨天獲報在安南區北汕尾一路附近防風林內發現一具男子屍體，並在附近找到裝有改造手槍及子彈手提包；林姓男子昨天下午到警察局投案稱殺人棄屍，詳情由警方追查中。

台南市政府警察局第三分局今天發布新聞稿表示，顯宮派出所昨天上午10時許接獲報案，指防風林內疑有民眾倒臥地上，員警到場後發現男屍，隨即封鎖現場並加強擴大搜查周邊可疑人事物。

警方隨後在距男子倒臥處約100公尺廢棄蚵殼堆發現黑色手提包，裝有改造手槍及數發改造子彈，第三分局長歐祖明立即成立專案小組，召開專案會議，調閱相關跡證分析查訪，並報請台灣台南地方檢察署檢察官指揮偵辦。

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警方表示，林姓男子昨天下午3時許自行到分局說明發生過程，初步調查發現死者為41歲吳姓男子，10月29日下午與林姓男子因2年前糾紛相約談判，過程中兩人在車內疑口角進而導致吳姓男子死亡，林姓男子隨後將吳姓男子屍體丟棄於防風林內。

警方說，吳姓男子詳細死因仍待進一步刑事相驗，有媒體報導林姓男子疑不滿吳姓男子向警方指認他販毒而結怨，警方除詳細查證林姓男子陳述內容，擴大通知相關對象說明，積極偵辦。（編輯：李明宗）1111101