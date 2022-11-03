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遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

北市10月酒駕大執法取締373件 宿醉近3成

2022/11/3 12:11（11/3 13:51 更新）
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歲末年終餐敘漸增，台北市警察局交通警察大隊10月1日起啟動第4季「取締酒後駕車大執法」專案，首月共計373件，較110年同期增105件，且宿醉酒駕占近3成、有增加趨勢。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月3日
歲末年終餐敘漸增，台北市警察局交通警察大隊10月1日起啟動第4季「取締酒後駕車大執法」專案，首月共計373件，較110年同期增105件，且宿醉酒駕占近3成、有增加趨勢。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月3日
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）歲末年終餐敘漸增，台北市警察局交通警察大隊今天指出，第4季取締酒駕專案首月共計373件，較去年同期增105件，且宿醉酒駕占近3成、有增加趨勢。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，適逢歲末年終之際，各式佳節和飲宴聚餐逐漸增加，為加強遏止酒駕憾事，10月1日起啟動第4季「取締酒後駕車大執法」專案。

根據警方統計資料顯示，大執法首月共計取締酒後駕車373件，較去年同期增加105件，分析取締時段以凌晨零時至上午6時占43%最高、上午6時至中午12時占29%居次。

交通警察大隊指出，宿醉酒駕有增加趨勢，因喝酒隔日宿醉也會嚴重影響駕車時判斷力與反應能力，將持續強化執法強度及密度，提醒駕駛人切勿心存僥倖酒駕上路。

除此之外，統計北市10月取締酒後駕車違規路段，前5名依序為重慶北路四段、林森北路、民權西路、中正路和承德路一段等。

交通警察大隊說，警方將採取「事前宣導、事中執法、事後溯源」3階段防制酒駕作為。

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分別為事前宣導「酒後不開車，翌日宿醉不上路」觀念，提高民眾切勿酒駕認知，減少違規行為；事中強力執法，針對酒駕易發生路段及酒店、夜店、KTV、餐廳等提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，強化執法強度及密度；事後針對酒駕致人死傷交通事故向上溯源，追查提供飲酒場所業者有無善盡防制酒駕責任。

交通警察大隊提醒，酒駕新規自今年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自民國108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。（編輯：方沛清）1111103

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