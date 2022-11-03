深耕警政科技實力 警署投8億預算強化科偵培訓

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）因應新型態科技犯罪手法崛起，警政署今天表示，已規劃精進警察科技偵查設備及人才培訓等兩大計畫，共投入新台幣8億餘元經費，以充實、培訓中央和地方約800名專業科偵人才。

警政署今天發布新聞稿表示，近年來因科技網路快速發展，詐騙方式日新月異，除面臨科技犯罪重大威脅外，傳統犯罪也因電信網路高度發展而快速轉型，因此積極規劃「民國111-113年精進警察科技偵查設備及人才培訓」及「112-115年邁向新框架厚植科技偵查能量」兩大計畫。

同時，共計投入經費為8億4546萬元，希望藉此充實中央與地方警察機關科技裝備及人才培訓，其中專業科偵人才約為800人。

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根據警政署統計資料顯示，110年網路犯罪發生數為1萬2195件，以「詐欺」占29.88%最多，「妨害名譽（信用）」占22.11%次之，「妨害電腦使用」占11.52%居第3，且這3者合占63.51%，影響民眾權益甚鉅。

警政署表示，除強化中央打擊高科技犯罪能量外，也積極推動各警察分局成立科偵小隊，透過上述兩大計畫，厚植全國科技偵防能量，讓整體案件破案率能有效提升3成以上，以因應未來犯罪趨勢與挑戰。（編輯：張銘坤）1111103