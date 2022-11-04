泰安鄉代參選人涉預備賄選 檢查扣茶葉、醃豬肉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗地檢署查獲泰安鄉某鄉民代表參選人涉嫌預備以茶葉、醃豬肉賄選案，查扣大批茶葉及醃豬肉等證物，參選人經法院裁定交保候傳。（苗栗地檢署提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗地檢署今天表示，查獲泰安鄉某鄉民代表參選人涉嫌預備以茶葉、醃豬肉賄選案，經傳喚、搜索行動後，查扣大批茶葉及醃豬肉，參選人經法院裁定新台幣8萬元交保候傳。

苗檢指出，檢察官張智玲指揮苗栗縣警局刑警大隊、竹南分局、法務部調查局苗栗縣調查站、內政部入出國及移民署苗栗專勤隊等單位，共同偵辦苗栗縣泰安鄉吳姓鄉民代表參選人涉嫌預備賄選案件，經向法院聲請搜索票獲准後，專案小組昨天發動搜索，並傳喚吳姓男子、收受賄賂之選民6名到案說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方表示，檢察官訊問釐清案情後，查扣茶葉105包、醃豬肉156罐、選民名冊2份，並認為吳男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見，法院訊問後裁定以8萬元交保候傳；其餘涉案人分別限制住居及請回。

苗栗地檢署表示，檢察機關以維護選舉公平性為首要任務，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，呼籲候選人切勿以身試法。（編輯：張銘坤）1111104