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澎湖合法移工失蹤 移民署：已查處3人到案

2022/11/5 21:53
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（中央社記者林長順台北5日電）媒體報導，澎湖一夜40名合法移工集體失蹤，移民署今天指出，經聯繫確認，尚無一夜出現40名合法移工集體失聯，僅7人失聯，經檢警追查，現已將其中3名失聯移工查處到案。

移民署表示，接獲消息後，立即與澎湖縣警察局刑警大隊、航警局馬公分駐所、刑事局中打中心及海巡署成立專案小組積極查緝，並報請澎湖地檢署指揮偵辦。

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移民署指出，經第一時間與澎湖縣政府勞工科聯繫確認，自今年11月1日至2日註記有7名移工失蹤，尚無一夜出現40名合法移工集體失聯的情形，案經專案小組全力追查，現已將其中3名失聯移工查處到案，刻正循線偵辦中。

移民署表示，專案小組於案發後掌握7名失蹤移工均前往台灣本島，除了查處其中3名印尼籍失聯移工到案，並將深入追查失聯原因，調查幕後有無不法集團操控，針對其餘失聯對象，專案小組仍將持續掌握行蹤，積極查處到案。（編輯：張銘坤）1111105

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