改裝車深夜聚集多人喧嘩 中市警拔槍喝止後解散

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台中市神岡區6日凌晨有多輛改裝車聚集大聲喧嘩，由於場面混亂，員警到場拔槍警戒並控制場面，經逐一清查在場人員共32人，勸導完畢即讓在場人士離去。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月8日

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市神岡區前晚有多輛改裝車聚集大聲喧嘩，警方今天表示，由於場面混亂，員警到場拔槍警戒並控制場面，經逐一清查在場人員共32人，勸導完畢即讓在場人士離去。

警方指出，6日凌晨1時3分獲報，指稱位於神岡區和睦路一段與崎溝路疑似有吵架情事，多輛改裝車聚集。獲報後，員警抵達現場，發現確實有多人、改裝車聚集情形，且大聲喧嘩、場面混亂。員警於是先喝令熄火接受盤查，並立即請求警力支援。

基於當時現場情形，警方表示，為避免危險情況升高，員警依「警械使用條例」及「執行巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序」規定，拔槍警戒並控制場面，保護自身及他人安全。

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警方指出，在後續支援警力陸續抵達、危險狀況解除後，員警隨即收槍，並依據「警察職權行使法」對現場聚集人、車發動盤查及查證身分措施，經逐一清查在場人員共有賴姓男子等32人，年次約從民國81至93年次不等。

警方追查發現，賴男等人相約車聚夜遊，現場沒有打架情事，經查抄登記、宣導相關規定後，勸導完畢即讓在場人員離去；有關改裝車部分，將由豐原警分局依規定通報環保局、監理所等相關單位，通知相關車輛到檢。（編輯：戴光育）1111108