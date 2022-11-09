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花蓮新城警分局查賄績效佳 邢泰釗嘉勉致贈水果

2022/11/9 21:54（11/9 22:06 更新）
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最高檢察署檢察總長邢泰釗（左2）9日親赴花蓮縣警察局新城分局慰勞員警並致贈水果，肯定新城分局查察賄選成效為花蓮最佳。左為花蓮縣警察局長戴崇贒。（最高檢察署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月9日
最高檢察署檢察總長邢泰釗（左2）9日親赴花蓮縣警察局新城分局慰勞員警並致贈水果，肯定新城分局查察賄選成效為花蓮最佳。左為花蓮縣警察局長戴崇贒。（最高檢察署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月9日
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（中央社記者蕭博文台北9日電）最高檢表示，花蓮檢警查賄團隊成效良好，其中以花蓮縣警察局新城分局查察成效最佳，檢察總長邢泰釗今天親自前往慰勞並致贈水果，期勉鎖定重點對象、地區強力查察。

最高檢察署新聞稿指出，花蓮縣各鄉鎮檢警聯手打擊不法賄選，於鳳林鎮、秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、新城鄉、玉里鎮、光復鄉均有斬獲，查獲多起現金、禮品、提供勞務等賄選案件。

新聞稿指出，花蓮警檢共搜索72處所，傳喚到案147人、羈押7人、交保4人，並扣押賄款新台幣62萬餘元，其中以花蓮縣警察局新城分局查察成效最佳。

邢泰釗今天親赴花蓮縣警察局新城分局，慰勞司法警察查賄辛勞並致贈水果，由花蓮縣警察局局長戴崇贒、新城分局長林育旺代表受贈。

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邢泰釗致詞時強調，查賄不是為了績效，是要給有能力、有熱情的政治人物乾淨的選舉環境，當選後才能認真推動政見，讓下一代有更好的生活環境，期勉辦案團隊全面檢視情資，破除在地情面，鎖定重點對象、地區強力查察。

邢泰釗也讚許花蓮司法警察與地檢署積極配合查辦不法，遏止賄選及犯罪情事，達成「公平選舉、杜絕不法」的核心目標；其中花蓮地檢署檢察官黃蘭雅、江昂軒成效佳，為慰勉檢察官辛勞，特別由最高檢補助花檢選舉查察業務費30萬元。（編輯：陳政偉）1111109

邢泰釗
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