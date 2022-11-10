黑幫成員網路糾紛率眾砸店駕車衝撞 新北警逮9嫌

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新北市政府警察局海山分局10日表示，逮捕竹聯幫背景的林嫌等9人，涉嫌逞凶鬥狠持球棒砸店，甚至駕車衝撞被害人。詢問後依妨害秩序、毀損及殺人未遂罪嫌移送。（翻攝照片）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月10日

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）海山警分局今天表示，有竹聯幫背景的林姓嫌犯在網路社群與人發生口角後，涉率眾持球棒砸店，甚至駕車企圖衝撞對方。警詢後，林嫌等9人依妨害秩序、毀損等罪嫌移送。

新北市海山警分局今天發布新聞指出，公職人員選舉將屆，針對暴力犯罪及聚眾鬥毆深入偵辦，不容許黑道或幫派分子擾亂社會秩序。

警方表示，日前據報轄區板橋四維路某餐廳有聚眾糾紛及砸店，警方到達現場時，聚眾滋事者已鳥獸散，也無人受傷。

警方調閱周邊監視器循線調查，發現涉砸店犯嫌與彭姓被害人素不相識，雙方因細故彼此於社群網站發生口角糾紛後，雙方相約9月中旬在被害人店內談判，犯嫌甚至駕駛汽車企圖衝撞被害人。

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海山警分局偵查隊長廖武郎接受中央社記者電訪表示，當天林嫌偕同友人乘坐3部轎車至四維路，雙方協商不成，就率眾持球棒砸毀店內物品及器具。經蒐證分析比對後，以車追人確認犯罪嫌疑人身分，發現林嫌有竹聯幫派背景。

警方指出，聲請拘票及搜索票，8日兵分多路拘提9名犯嫌到案，其中4人為成年人、5名未成年。警詢問後，昨天將林嫌等9人依妨害秩序、毀損及殺人未遂罪嫌，移檢方與少年法庭。（編輯：戴光育）1111110