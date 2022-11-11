太魯閣事故移工華文好獲判無罪 辯護律師感謝法官

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太魯閣事故案11日一審宣判，越南籍移工華文好被依過失致死罪起訴，獲判無罪，是9名被告唯一無罪脫身。圖為花蓮地方法院。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）太魯閣事故案今天一審宣判，越南籍移工華文好被依過失致死罪起訴，獲判無罪，是9名被告唯一無罪脫身。辯護律師邱劭璞說，感謝法官願意聽他們解釋，會轉達好消息。

太魯閣號事故案，同列被告的工地主任李義祥、綽號「阿好」的華文好涉犯過失致死罪嫌疑重大，羈押9個月，今年1月21日才期滿釋放，法官諭知被告李義祥新台幣60萬元交保、華文好責付辯護人，2人都限制住居、限制出境出海、接受適當科技監控設備8個月。

花蓮地方法院今天一審宣判，李義祥犯過失致死等罪判刑7年10月，肇事逃逸部分無罪；華文好過失致死獲判無罪。

邱劭璞於審理期間曾提出運安會調查報告指出，華文好在現場的作為只有到吊卡大貨車後方輪胎擺放石頭、把挖土機開來交給李義祥，吊帶是原本就放在挖土機上。

邱劭璞今天接受媒體採訪重申，事故發生跟華文好的作為，在法律上沒有相當的因果關係，不能歸責於華文好，對於華文好獲判無罪，感謝法官願意聽他們解釋無罪論點，會請社工轉告好消息。

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邱劭璞說，華文好目前限制住居在秀林鄉和平村，住在姐夫老闆提供的住所，目前得知檢方會上訴，予以尊重。

2021年4月2日李義祥與華文好於連假期間違法施工，駕駛吊卡車至工地不慎熄火於便道斜坡，無法發動，李義祥未通知車輛維修業者協助，與華文好企圖以怪手拉動吊卡車脫困，卻讓車輛滑落軌道，事發後未通報台鐵等相關人員，導致行經列車反應不及撞上，造成49死、逾200人傷，是台鐵近年來最嚴重死傷事故。（編輯：孫承武）1111111