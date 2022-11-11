太魯閣號案宣判 王國材：台鐵發展安全改革優先

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）花蓮地方法院今天針對太魯閣號事故一審宣判，主嫌李義祥遭判7年10月。交通部長王國材表示，尊重法院判決，台鐵的發展要以安全改革優先。

王國材上午參加「2022第7屆鐵路便當節」，接受媒聯訪時表示，尊重花蓮地院判決，太魯閣號事件從工地管理及整個相關工程上的管理有很大疏失，判決很重，台鐵對安全改革更要重視，發展也要以安全改革優先。

王國材說，太魯閣號事故有49人罹難，他與罹難者家屬討論很久，家屬無法釋懷，也無法原諒交通部與台鐵，他可以了解家屬的心情。

王國材表示，安全改革是嚴肅的事，今天是鐵路便當節，台鐵經由附業開發增加收入，對安全改革是正向循環，當收入更高時，可投入更多預算在安全改革及服務水準上，他也期待透過這種正向循環，讓台鐵營運永續發展。

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花蓮地檢署偵辦台鐵太魯閣號事故，起訴書指出，台鐵工程施工廠商李義祥2021年4月2日上午帶著越籍移工華文好在停工期間違規進入工地施工，駕駛吊卡大貨車行駛工地便道轉彎處，右前輪超出路面，導致車輛卡住熄火，無法發動。

起訴書指出，施工地點鄰近台鐵清水隧道北口，李義祥第一時間未尋求正確協助及通報，自行以挖土機、吊帶企圖拉車脫困，卻不慎讓吊帶脫落，貨車翻落鐵軌；事發後未通報台鐵人員，相隔約2分鐘，台鐵408車次太魯閣號因煞車不及迎頭撞上，造成49人死亡、逾200人輕重傷。（編輯：管中維）1111111