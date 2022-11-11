酒駕慣犯拒繳罰單 農會54萬存款遭扣押清償

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄張姓男子去年騎車拒絕酒測挨罰新台幣18萬元，遭行政執行署高雄分署扣押其農會存款，不料他今年又因酒駕累犯再挨罰36萬元，上月收取解繳入帳，全案共54萬元清償完畢。

行政執行署高雄分署今天發布新聞稿指出，張男去年11月3日因騎車拒絕酒測遭裁罰新台幣18萬元，但他卻拒絕繳納罰單，今年5月間遭移送至高雄分署強制執行。高雄分署先是函請大寮地政事務所查封其名下不動產作為保全，再扣押其農會存款。

不料，張男今年9月7日再因酒駕累犯遭開罰36萬元罰鍰，高雄分署收案後再次扣押其農會存款，並於上月5日收取解繳入帳，全案共54萬元全數清償完畢。

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此外，另名余姓男子也因多次拒絕酒測及無照駕駛，經交通事件裁決中心裁罰54萬9000元，並在今年2月起陸續移送高雄分署強制執行，但余男因逾期未繳納，其名下房地陸續遭查封。余男家人獲悉後前往高雄分署申請分6期繳納，月繳9萬多元，全案已於今年9月全數繳納完畢，不動產查封也獲塗銷。

高雄分署呼籲，酒駕零容忍是全民共識，對於酒駕或拒絕酒測行為，道路交通管理處罰條例均有加重處罰，民眾切勿心存僥倖，漠視法令。酒（毒）駕案件也將持續強力執行，維護所有用路人生命財產安全。（編輯：謝雅竹）1111111