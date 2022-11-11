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澎湖選舉查獲賄選 1村長參選人10萬元交保

2022/11/11 17:26
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（中央社澎湖縣11日電）澎湖地檢署今天再查獲西嶼某村莊姓參選人疑似現金買票，查扣現金6000元，1名選民自動繳回1000元，洪姓參選人以10萬元具保候傳，洪姓配偶及另名洪姓樁腳，均諭知具保2萬元。

地檢署發布訊息指出，檢方在日前接獲情資指出，澎湖縣西嶼鄉某村莊姓村長參選人疑似有現金買票情事，檢察長黃知勇指派檢察官指揮澎湖縣調查站、白沙分局與警政署刑事局偵查第三大隊共同偵辦。

澎湖地檢署在完成蒐證後，昨天持澎湖地院搜索票，對西嶼鄉某村長選人莊姓及洪姓配偶、洪姓樁腳住處執行搜索，扣押現金新台幣6000元，另1選民自動繳回所收賄款1000元，同步傳訊其餘樁腳、受賄選民等8人到案。

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檢方調查，莊姓參選人員涉嫌親自或透過樁腳，以每票1000元為代價，按每戶有投票權人數交付相應之現金予選民，請託選民於選舉時支持莊，初步共計已交付10票共1萬元之現金賄賂選民，洪姓參選人諭知具保10萬元候傳，洪姓配偶及另名洪姓樁腳，均諭知具保2萬元，其餘選民則均請回。

澎湖選舉進入最後倒數，賄選傳聞甚囂塵上，檢方查賄行動已查獲2起賄選案，目前尚有部分正偵查中。（編輯：黃世雅）1111111

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