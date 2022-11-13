調查局：工時新制 6都以外調查站取消夜間值班

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（中央社記者劉世怡台北13日電）調查局今天表示，為因應明年元旦實施的公務員服務法修正工時規定，外勤處站值勤方式，6直轄市調查處實施24小時2班制，直轄市以外調查站取消夜間值班，不影響業務正常運作。

公務員服務法部分條文修正案，立法院日前三讀通過，明定公務員每日辦公時數8小時、每週40小時等原則性規範，延長辦公時數則有每月60小時上限。三讀條文也明定，輪班制公務員更換班次時，至少應有連續11小時的休息時間。但因應勤務、業務需要或其他特殊情形，不在此限。修正條文規定訂於112年1月1日施行。

調查局今天表示，為因應工時新制，已數次與外勤處站舉辦座談會，也與所有外勤單位舉辦2場視訊會議，以廣泛蒐集外勤人員意見，經綜合考量人力及業務等各項因素後，外勤處站值勤方式，修正為6直轄市調查處實施24小時2班制值班，6直轄市以外調查站取消夜間值班，檢舉電話則以轉接受理，不影響業務正常運作。

另外，有關執行調查局國安、犯罪偵辦業務，行政院另訂有「行政院與所屬各中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法」（草案）。

調查局指出，此草案規定，調查局如有業務需要，每日工時不受14小時限制且可連續3日，也有3個月延長辦公240小時的工時放寬規定。相關配套措施除可照顧調查局人員健康，對於調查局業務推動也不生影響。（編輯：李亨山）1111113