選前掃蕩簽賭 台南警方斬斷15億金流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市警察局執行選前全國同步掃蕩賭博專案行動，防制地下賭盤影響選舉公平性，10月24日起至11月9日共查獲56件105人、投注賭資規模合計達新台幣15億元，查扣現金133萬元。

台南市警察局刑警大隊今天發布新聞稿指出，刑警大隊偵五隊在台南市新營區查獲謝姓嫌疑人經營加州彩、六合彩、大樂透、今彩539簽賭網站，並追查至雲林縣古坑鄉查獲王嫌等2人經營六合彩賭博網站，查扣賭資現金80萬餘元，且於簽賭站沙發扶手抽屜內，起獲均已裝填子彈的暗藏黑槍2把，統計賭資交易金額高達9億元。

警方指出，毒緝溯源專案組經動員查緝8處地下今彩539簽賭站，一舉破獲蔡嫌為首11人網路簽賭集團，查扣賭資現金29萬餘元，清查不法金流投注賭資逾5億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，第五分局則查獲劉嫌等5人經營六合彩職業簽賭站，查扣賭金9萬餘元，統計涉案賭資5500萬元；永康分局查獲林嫌等3人經營六合彩、大樂透及今彩539地下簽賭站，涉案簽賭金額5000萬元；第三分局查獲陳嫌在內共31人天九牌職業賭場，查扣賭資現金3萬餘元。

刑警大隊長林宏昇表示，為杜絕賭博衍生社會治安疑慮，且年底選舉將屆，避免選舉賭盤影響選舉結果，此次行動針對隱身轄內的職業賭場或簽賭站等積極布線查緝，絕不容許外力及黑槍等惡勢力介入擾亂選舉，警方將不定期執行專案，嚴密掃蕩。（編輯：陳仁華）1111114