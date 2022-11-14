遭逃逸移工撞成昏迷 龍井準新娘積極復健本週出院

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市龍井區陳姓準新娘在今年6月間，遭逃逸移工開車撞成重傷昏迷，家屬今天表示，陳女在清醒後，經過積極復健，預計本週就可出院，連醫師都認為是奇蹟，但未來仍需持續復健。

警方調查指出，阮姓移工於今年6月2日傍晚，開車搭載5名非法逃逸移工，經過龍井區中華路三段與中山路二段路口時，闖紅燈撞上騎機車的28歲陳女，由於撞擊力大，陳女傷重送醫、昏迷指數6，而陳女原本訂於6月23日要與男友登記結婚，因為這場車禍而無法如期完婚。

在車禍發生後，警方表示，6名移工隨即棄車各自逃逸，事後6人陸續被警方查獲，指稱事後逃逸是擔心被捕後將被遣送回國。台中地院日前依肇事逃逸等罪，判處阮男1年6月徒刑，刑滿後驅逐出境，家屬未提上訴。

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重傷昏迷住院的陳女，在今年8月間清醒，經過多個月的復健後將出院，家屬今天向媒體表示，陳女在清醒後狀況逐漸好轉，9月可以用筷子及湯匙吃東西，且可以行走，雖然腦部受傷，但已可以認人並對談。

家屬說，陳女在住院期間曾轉診多家醫院，目前在台中榮民總醫院持續復健，原先醫療團隊評估要復健1年才能出院，但目前已提前進度，連醫師都認為是奇蹟，目前醫師已答應本週要出院，陳女也很高興終於要回家，但未來仍要持續復健。（編輯：陳仁華）1111114