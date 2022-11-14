台61線快速道路泥砂狂洩 雲林警方攔查禍首開罰

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台61線快速道路南下雲林金湖段14日發生大量泥漿砂石滲漏路面，嚴重影響行車，警方獲報隨即派員到場處理，並聯繫水上工務段協處，歷時7小時才清理完畢。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月14日

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（中央社記者蔡智明雲林縣14日電）台61線快速道路南下雲林金湖段今天發生大量泥漿砂石滲漏路面，嚴重影響行車，警方獲報隨即派員管制道路，聯繫水上工務段協處歷時7小時才清理完畢，並攔查肇事車輛開罰。

雲林縣警察局北港分局今天發布新聞稿表示，上午6時30分接獲報案在口湖鄉台61線南下246公里處有大量泥漿砂石滲漏道路上，危及交通安全。員警據報趕到現場處理，立即放置交通錐等警戒設施，並封閉南下外線車道執行交通管制。

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另外，通知公路總局水上工務段派人員到場協助清除泥漿砂石，由於泥漿砂石長達近百公尺，歷時近7個小時才清潔完畢恢復通行。

警方表示，在事發路段路肩攔查到肇事車輛，由41歲陳姓司機駕駛，依違反「道路交通管理處罰條例」開單告發。雲林縣環保局人員接獲通報也趕到，因司機無法提供泥漿砂石來源及證明，環保局再依「廢棄物清理法」開罰。（編輯：黃世雅）1111114