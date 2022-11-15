調查官查農會賄選案涉洩密 懲戒法院判降級改敘

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（中央社記者劉世怡台北15日電）簡姓調查官被控去年查辦農會涉嫌賄選案時，竟告訴農會會員「可能明早人家檢舉的會處理喔」，刑事遭檢方依過失洩密罪緩起訴。法務部移送懲戒，懲戒法院判決降1級改敘。

懲戒法院判決指出，去年案發時，簡男任職於南投縣調查站，現已調任至台南市調查處；簡男於去年農漁會選舉查察期間，提報「鹿谷鄉農會」某候選人涉嫌賄選案情資時。

判決指出，簡男明知偵查不公開的規定，卻在林姓農會會員告知會員大會日期，並隨口追問「怎麼了」時，向對方表示「可能明早人家檢舉的會處理喔」、「不要影響你們代表大會啦」，將司法機關偵查犯罪具體作為的偵查消息告知對方。

刑事部分，檢方依公務員過失洩漏國防以外應秘密之消息罪，處分緩起訴1年，須支付公庫新台幣4萬元確定。

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懲戒部分，法務部將他移送懲戒法院。簡男坦承因疏未注意而洩漏南投縣調查站偵辦消息，至今仍深覺慚愧，後悔不已，他曾因921震災發生後，號召同仁認養地震後貧困兒童，之後連續10餘年再號召同仁每月定期募款，捐助南投縣家扶中心貧困兒童，獲刊登好人好事表揚，請求不受懲戒或從輕懲戒。

懲戒法院日前審酌簡男的違失行為，易導致調查機關偵辦案件是否落實偵查不公開及保密規定受到質疑，戕害人民對公務員的信賴，因其行為尚未影響個案偵辦等，判決降1級改敘。可上訴。（編輯：李亨山）1111115