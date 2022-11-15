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酒後被嗆愛喝去給警察抓 醉男真騎車派出所自投羅網

2022/11/15 11:58
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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）徐姓男子昨天中午在埔里鎮住處喝酒，連喝到晚間，酒後與家人起口角，家人說「你那麼愛喝，乾脆去給警察抓」，想不到徐男真的騎機車到派出所自投羅網，員警施以酒測，酒測值超標送辦。

埔里鎮44歲徐姓男子昨天晚間酒後騎機車到派出所，並向值班警員表示，「我酒駕，來給你們辦」，對於徐男自投羅網行為，警方當場實施酒測，結果確認酒測值超標，開出酒駕、無照駕駛罰單並吊扣車牌，訊問後全案依涉犯公共危險罪嫌移送南投地檢署偵辦。

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南投縣警察局埔里分局今天發布新聞稿表示，徐男供稱昨天在家自己一人喝酒，從中午一直喝到晚間，後來與家人因喝酒起口角，家人說：「你那麼愛喝，乾脆去給警察抓」，想不到徐男喝到醉醺醺後，晚間就大搖大擺騎機車到埔里派出所，員警上前詢問是否需幫助。

埔里分局表示，想不到徐男竟表示：「我喝酒騎車，來給你們辦酒駕」，員警也聞到徐男散發濃厚酒味，便施以酒測，發現酒精濃度嚴重超標，已達公共危險罪嫌程度，除移送法辦，由於徐男10年內再犯酒駕，面臨新台幣9萬元至12萬元罰鍰。（編輯：陳仁華）1111115

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