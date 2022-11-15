2女相約爬高雄壽山迷路 受困山邊求援獲救

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31歲鍾姓女子和28歲康姓女子15日相約爬高雄壽山，用GPS導航卻迷路，受困雷達站旁的山崖邊，向雷達站士兵呼喚求援，警消獲報到場救出2人。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）31歲鍾姓女子和28歲康姓女子相約爬壽山，結果用GPS導航卻迷路，受困雷達站旁的山崖邊，進退兩難，呼喚雷達站士兵求援，警消獲報到場救出2人，幸未受傷，已平安下山。

警消下午1時30分獲報，鍾女與友人康女受困壽山雷達站旁山崖邊，消防局出動特搜、鼓山、前金、中華等分隊人車馳援，鼓山分局新濱派出所員警也趕往協助。

由於2人受困地點不易立足，消防人員架設繩索，用吊掛方式，將2人吊掛送出，順利脫困，所幸2人並未受傷。

鍾女和康女向警消供稱，原本相約爬壽山，結果使用GPS導航，卻迷失方向，不小心誤闖軍事管制區，並非有意入侵。因為受困山崖邊，不敢冒進，只好向雷達站士兵呼喚求援，隨後也通報警消協助救援。（編輯：黃世雅）1111115