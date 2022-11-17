高雄轎車拒檢逃竄駕駛落網 一路違規44次挨罰近10萬

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄警方昨晚攔檢一輛違規自小客車，但駕駛拒檢加速逃逸，途中倒車衝撞巡邏車，員警上前破窗圍捕仍被逃跑。警方在案發11小時內逮捕闕姓犯嫌，依妨害公務、毀損等罪送辦；另外，闕嫌一路交通違規達44次開罰9萬8600元。

高雄市警察局苓雅分局昨天晚間9時許獲報興中二路61巷口有一輛違規自小客車，巡邏員警到場攔查要求駕駛受檢時，這輛車卻立即加速逃逸；經警網通報搜尋，又再於明德、河南路口發現這輛車。

不過，當員警再次上前攔查，這輛自小客車卻倒車衝撞巡邏車，員警見狀雖以破窗器制止駕駛，噴灑辣椒水，但仍被這輛車加速逃逸，過程還撞到2輛民車，所幸員警及民眾均無受傷。

苓雅分局今天發布訊息指出，警方組成專案小組查緝，先於昨天晚間10時50分在鼓山區逢甲路尋獲肇事自小客車；經擴大調閱監視器，逐一清查比對犯嫌身分後，鎖定52歲闕姓犯嫌，上午8時在三民區寶安街將他逮捕歸案。

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警方初步調查，被列為毒品人口的闕男因未定期報到採驗，遭警攔查後心虛才駕車衝撞逃逸；全案訊後依刑法妨害公務、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方更指出，闕男從一開始違停拒檢到逃逸無蹤，全程所涉相關交通違規，包括紅線臨時停車1次，可處罰鍰新台幣300元；闖紅燈及紅燈左轉15次，合計可處罰鍰4萬500元；紅燈右轉7次，合計可罰4200元；未打方向燈11次，合計可罰1萬3200元；不依規定駛入來車道6次，合計可罰5400元；拒檢逃逸可罰2萬元；無照駕駛可處罰鍰6000元；肇事逃逸2次，可處罰鍰9000元，綜合這些交通違規次數共44次，總罰鍰金額9萬8600元。（編輯：陳仁華）1111117