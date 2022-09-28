民眾遇車禍應立即報案避肇逃 警授4口訣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市信義警分局28日表示，統計轄內今年A3類肇事逃逸案件，7月份有43件、8月份有39件，多數為民眾發生交通事故後，不知該如何處理或認為是小事情，而未向警方報案，提醒民眾若遇車禍應依法報案，交由警方到場登記備查，並牢記「人沒事、車能動、快拍照、速移車」口訣。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年9月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北28日電）北市信義區今年7、8月的A3類肇逃案分別有43和39件，警方今天提醒，民眾若發生車禍應依法報案，交由警方到場登記備查，並牢記「人沒事、車能動、快拍照、速移車」口訣。

台北市警察局信義分局今天發布新聞稿表示，統計轄內今年A3類肇事逃逸案件，其中7月份有43件，8月份有39件，多數為民眾發生交通事故後，不知該如何處理或認為是小事情，而未向警方報案，直到被害人發現向警方報案後，經調閱監視器查出肇事者身分並通知到案說明後，才知可能涉及肇事逃逸行為。

依據道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1至3個月。

信義分局提醒，民眾若駕車不慎與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，皆應依道路交通事故處理辦法進行處理並撥打110報案，由警方到場登記備查，以利肇事雙方進行後續責任釐清及賠償，千萬勿因只是小擦撞就置之不理，或僅將他人車輛扶正便離開，都可能吃上肇逃罰單。

若發生A3類交通事故，信義分局呼籲，民眾撥打110報案後，即可自行蒐證拍攝現場照片，並儘速將車輛移置路旁等待警方到場，確保肇事雙方當事人安全，以及保持道路行車順暢。

信義分局表示，目前北市監視錄影系統設置完善，民眾也多設有行車紀錄器，交通事故處理員警只要透過調閱監視器、行車紀錄器，並參酌雙方談話記錄和現場照片，即能測繪現場圖並初步分析研判肇事原因。

同時，民眾應牢記「人沒事、車能動、快拍照、速移車」口訣，採取最有效率又最安全的現場處置作為。（編輯：張銘坤）1110928