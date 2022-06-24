1到4月車禍死亡人數未更少 王國材：道安嚴重退步

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（中央社記者余曉涵台北24日電）交通部今天公布最新道安統計資料，今年1到4月道路交通事故造成986人死亡、較去年同期少18人。交通部長王國材說，但1到3月死亡比去年同期少34人，顯示4月嚴重退步，他對這個數據不滿意。

交通部今天舉行道安記者會公布最新相關道安統計資訊，根據統計今年1到4月發生道路交通事故12萬2866件，造成986人死亡、16萬3553人受傷，比110年1到4月減少2557件（-2%）、減少18人死亡（-1.8%）、減少4580人受傷（-2.7%）。

其中，機車事故死亡人數617人，較110年同期增加26人，高齡者死亡人數390人較110年同期增加26人，酒駕事故死亡92人減少16人。

機車事故增加較多為彰化、桃園、竹縣、嘉市、台中、南投、屏東；減少較多為苗栗、高雄、宜蘭、雲林、花蓮。

高齡者事故增加較多為新北、高雄、台中、桃園、彰化；減少較多為雲林、苗栗、宜蘭、台東、台南、竹市、花蓮；酒駕事故死亡增加較多為台中、新北、國道、桃園、嘉市。減少較多為苗栗、台南、彰化、高雄、屏東、宜蘭。

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交通部長王國材會中表示，對於這期的數據感到不滿意，因為1到3月死亡跟同期相比少了34人，顯示4月份有非常嚴重退步現象，大家都很重視道安工作，將針對各縣市的道安會報進行瞭解，若有必要將會派出輔導團。

王國材指出，「機老酒」的部分，這次數據來看除了酒駕有進步外，機車跟高齡者都是退步，因此會再研商要如何降低這部分的事故及死亡率。（編輯：陳政偉）1110624