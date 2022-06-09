遲不開放 大型重機擬7月上國道抗議

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（中央社記者余曉涵台北9日電）立法院101年通過重機可上國道，但到目前仍尚未開放，多個大型重機民間團體今天在臉書曝光將在7月上國道抗議，希望儘速開放重機上國道。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等多個重機民間團體共同在臉書發起，將在7月1日到7月4日上國道抗議。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會理事長曾鴻忠接受中央社電話訪問時表示，的確目前有相關規劃，但尚未明確定案，將會再與各團體開會討論抗議時間及抗議方式。

曾鴻忠說，道路交通管理處罰條例在101年7月1日公告550c.c.以上大型重機可行駛高速公路，相關法案三讀通過已經超過10年，重機騎士也願意配合政府的試辦活動等，但到目前卻都沒有開放。

曾鴻忠指出，重機在車輛管理態度上都是以類比汽車來規範，但在路權的使用上卻有所不足。

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根據民間團體發起的活動粉絲頁，法令通過的10年以來交通部以民調為由，不做應有的宣導與相關配套作業，且中華民國目前無以民調施政的法源依據，也非是以民調治國的國家，無法接受交通部以侵犯他人自由與違背立法精神的顢頇，傲慢拒絕提供納稅人道路服務。

專頁也強調，經過交通部於2017年、2020年的2次類高速公路年度檢核與2021南迴改、蘇花改的各項試行檢核，台灣摩托交通公民展現出零A1無死亡事故的傲人記錄等，都顯示台灣絕大多數摩托交通公民與相關團體已經仁盡義至，擁有完整經歷和絕對資格，可以大大方方行駛在台灣和全世界的高速公路上。（編輯：管中維）1110609