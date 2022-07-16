守護高齡長輩安全 北市警免費發放閃光配件

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市交通大隊今天表示，65歲以上民眾在夜間或清晨外出時，可能會因駕駛人受天色昏暗等狀況而分心釀車禍，為守護高齡長輩安全，萬華等分隊18日將免費發放200個閃光配件。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，交通部統計，去年度北市65歲以上高齡行人發生交通事故死傷人數為672人，因應北市高齡人口比例漸增加，且經分析，高齡民眾若穿暗色服裝在夜間或清晨昏暗不明外出，可能因汽機車駕駛人未及時發現，釀成車禍。

交通大隊表示，為落實守護高齡長輩安全，持續宣導正確用路安全觀念，並準備200個閃光配件，提供給有需要65歲以上高齡民眾，18日上午7時起可至萬華、中山、信義、內湖交通分隊，憑愛心敬老卡等證件免費領取。

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警方指出，高齡長輩可能因視聽覺、運動反應能力較低、受疾病影響、欠缺良好交通安全觀念等原因，導致交通事故及違規比例偏高，且高齡長輩接觸交通安全訊息管道較少，呼籲家人應多了解長輩在外用路習慣，並提醒正確交通安全觀念或協助添購攜帶發光照明配件等，以減少發生交通事故。

警方表示，駕駛人在行車過程應隨時注意前方狀況，遇雨天、夜間或視線昏暗路段要小心駕駛，避免因視線不良而發生交通事故，確保他人及自身安全。（編輯：李亨山）1110716