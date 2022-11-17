屏東蕉農遭香蕉串擊中 腫瘤破裂失血休克幸救回

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東58歲林姓蕉農不慎遭香蕉串擊中腹部，送往屏東醫院意外檢查出肝臟10公分大惡性腫瘤破裂致失血性休克，緊急啟動與高醫腹部急症綠色通道救回，蕉農手術順利，逐步恢復中。

屏東醫院發布新聞稿指出，2日上午，林姓蕉農在香蕉園工作時，不慎遭落下的整串香蕉擊中腹部，因腹部疼痛逐漸加劇，家屬聯絡救護車緊急送往醫院急診，到院時，蕉農已呈現心跳過快及意識漸趨遲鈍狀態，進入失血性休克第2期。

院方大量輸血穩定蕉農生命徵象後，隨即安排進入開刀房進行剖腹探查手術，意外發現肝臟1個逾10公分大型肝臟惡性腫瘤破裂並持續出血，使用外科填塞術式先行穩定病患生命徵象後，啟動與高醫腹部急症綠色通道，將蕉農送達高醫，立即進行血管攝影及肝腫瘤動脈栓塞，蕉農手術順利，恢復狀況良好。

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屏東醫院外科主治醫師蔡文豪表示，透過醫院急診外傷團隊的緊急聯絡網進行前端評估、緊急處理，熟悉肝臟手術的外科及麻醉科團隊，以及高雄醫學大學附設醫院即時線上後援，雙方急診外傷科醫療團隊在通訊軟體即時討論，讓病人能順利且獲得最完整的緊急治療後得以脫離險境。

屏東醫院院長王照元指出，為讓屏東醫療服務品質能與醫學中心同步，推動屏東醫院與高雄醫學大學附設醫院的醫療合作，透過醫師團隊交流、醫療與照護技術的提升，讓屏東鄉親能免於舟車勞頓跨過高屏溪到高雄就醫，即時救回急重症病患。（編輯：謝雅竹）1111117