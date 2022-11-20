澎湖西嶼某鄉代候選人樁腳涉買票 遭羈押禁見

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選舉進入倒數，澎湖地檢署20日表示，查獲西嶼某鄉民代表候選人的洪姓樁腳涉嫌以每票新台幣2000元向選民現金買票，經向法院聲請羈押禁見獲准，而涉案選民自願繳回賄款。（澎湖地檢署提供）中央社 111年11月20日

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（中央社澎湖縣20日電）澎湖地檢署今天表示，查獲西嶼某鄉民代表候選人的洪姓樁腳涉嫌以每票新台幣2000元向選民現金買票，經向法院聲請羈押禁見獲准。

澎湖地檢署發布新聞訊息指出，18日接獲情資，指稱澎湖縣西嶼鄉某鄉民代表候選人的洪姓樁腳涉嫌以現金向選民買票。獲報後，檢察官黃政德指揮澎湖調查站、移民署澎湖專勤隊及澎湖縣政府警察局馬公、白沙分局成立專案小組全力偵辦。

檢方表示，專案小組在24小時內完成部署，昨天約詢涉案洪姓樁腳與選民到案，檢察官訊問後，認定洪嫌涉於10月中旬及11月上旬以每票2000元向選區有投票權的2戶選民進行買票，共計6000元。

檢方指出，涉案選民自願繳回賄款，洪姓樁腳涉嫌違反公職人員選罷法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，經向澎湖地方法院聲請羈押，法官裁定羈押禁見。涉案選民請回。

檢方表示，選舉進入倒數，檢方查賄行動不停歇，澎湖地檢署目前受理檢舉情資有100多件，查獲縣議員、鄉代表與村長等選舉等6起現金買票案。（編輯：戴光育）1111120