大陸漁船越界捕撈 台中海巡隊逮14人送辦

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台中海巡隊20日在台中港西方43浬處發現一艘中國大陸籍漁船正在進行拖網作業，海巡隊登艦將周姓船長等14人帶回台中港進一步偵辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中海巡隊20日在台中港西方43浬處，發現有1艘中國大陸籍大陸漁船正在進行拖網作業，海巡隊登艦將周姓船長等14人帶回台中港進一步偵辦，至於3噸漁獲依法海拋。

海巡署艦隊分署台中海巡隊今天發布新聞稿指出，20日上午11時接獲漁民報稱，台中港西方40浬處，有大陸漁船出沒，台中海巡隊獲報後派艇前往。下午2時12分，在台中港外43浬處，發現1艘中國大陸籍閩平漁號漁船正拖網作業中。

此漁船蛇行拒檢企圖躲避查緝，海巡人員鍥而不捨追逐下，強靠登檢成功。清查船上計有中國大陸籍船長周姓男子等14人，漁獲約3噸均依法海拋。

初步調查，這艘漁船在11月19日下午，從福建省祥芝港出港，陸船非法越界捕魚事實明確，依照違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等規定，將此船周姓船長及船員等14人押返台中港海巡基地碼頭偵辦。（編輯：卞金峰）1111121