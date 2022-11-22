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豐原民宅暗藏春色 中市警破色情應召站

2022/11/22 17:20
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）林姓男子等3人在台中市豐原區一棟大樓內經營色情應召站，警方當場查獲1名嫖客、6名女子，並在其中1人包包中查獲毒品，另有1人為逃逸移工，依法送辦。

台中市豐原警分局今天發布新聞稿指出，11月17日在豐原大道一處民宅內，破獲以25歲林姓男子為首，以及擔任會計的27歲林姓男子，以及媒介22歲洪姓男子3人經營的色情應召站。

警方表示，這處應召站招攬本國及印尼籍、越南籍女子從事性交易工作，從業女子年齡自20歲到40歲不等。林男在網路論壇刊登廣告，招攬不特定人前往消費從事性交易，每次費用新台幣2000至7000元不等，並在民宅外裝設監視器以確認客人身分，以便躲避查緝。

警方當場查獲1名29歲的莊姓男子正準備進行性交易，並在29歲的徐姓女子包包內，查獲毒品以及毒品吸食器等。

警方共逮捕3名嫌犯、1名嫖客、6名應召女子，其中1名27歲印尼籍女子為逃逸移工，依法移送移民署專勤隊收容，現場並起獲監視器1組、保險套1批、潤滑油4瓶等贓證物，全案依違反妨害風化及毒品罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。（編輯：郭諭儒）1111122

#印尼籍
#豐原大道
#台中地檢署
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