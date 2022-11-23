台中桶屍案 犯嫌營造死者活著拖延家屬報案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市神岡區一處鐵皮工廠發現桶屍案，報案人推倒水桶後，部分水泥塊掉落，警方現場採集蒐證。（民眾提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市神岡桶屍案，檢警調查，蔡姓女子為陳姓死者的前女友，2人有金錢、感情糾紛，蔡女刻意營造陳男還活著假象，企圖拖延家屬報案，昨天遭聲押禁見獲准。

台中市豐原警分局今天發布新聞稿指出，10月26日接獲民眾報案，神岡區一處廠房內發現一起桶屍案，警方立刻封鎖現場，通報相關單位展開調查，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組第一時間採集現場相關跡證，2小時內掌握廠房承租人蔡姓女子身分，對桶屍承裝桶存在的態樣，清查現場遺留的物品、證物，加以辨別與查證來源等，即刻鎖定涉案人身分。

桶屍死者身分經過DNA比對，確定是承租廠房的蔡姓女子3年前失聯的陳姓前男友。警方調查，陳男與蔡女有金錢、感情糾紛，陳男失蹤後，蔡女刻意營造陳男還活著的假象，企圖拖延陳男家人報案時機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

專案小組日夜偵辦，檢警持續不懈、抽絲剝繭偵查，昨天拘提涉嫌重大的蔡女，檢察署向法院聲請羈押，裁定收押禁見。

台中市林姓男子將向地主承租二處工廠中的一處轉租給蔡姓女子，蔡女承租1年後，曾口頭承諾要續約，但因未繳房租。10月26日林男整理廠房，發現一桶裝有水泥的橘色塑膠桶發出惡臭味道，推倒時部分水泥掉落，露出一隻手臂，才讓這起桶屍命案曝光。（編輯：郭諭儒）1111123